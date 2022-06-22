تعرف على أبرز التسريبات عن "آيفون 14"

عندما يقترب الإعلان عن هواتف آيفون تزداد التسريبات المتعلقة بمواصفاتها وأهم الميزات التي تحملها، فقد ضجّت المواقع المتخصصة بالشؤون التقنية بهذه التسريبات.

واستعرضت حلقة (2022/6/22) من برنامج "حياة ذكية" أهم التسريبات التي قد يحملها هاتف "آيفون 14″ الذي من المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول القادم، إذ يحمل الهاتف كاميرا متطورة تفوق المستخدمة في النسخة الحالية من آيفون، كما سيشهد تحسينا في القطع العلوي المعروف بـ"النتوش".

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف ثقبًا في أعلى الشاشة عوضا عن الشق الموجود في أعلى الجهاز، وستحصل الشاشات على مقاسات جديدة إذ يأتي "آيفون 14″ و"14 برو" بشاشة حجمها 6.1 بوصات، في حين تأتي شاشة "آيفون 14 ماكس" و"14 برو ماكس" بـ6.7 بوصات، وترجّح التسريبات تخلّي آيفون عن "هاتف ميني" بعد إخفاقه في تحقيق مبيعات جيدة في العام الماضي.

وزادت التكهنات القائلة إن الجيل القادم من هواتف آيفون سيحتوي على منفذ للشحن من نوع "تايب سي" المستخدم في هواتف أندرويد، بعد أن أكدت العديد من التسريبات بدء شركة "آبل" (Apple) اختباراتها على هذه المنافذ، في حين ترجح مصادر أخرى تأخير التغيير للعام القادم.

تطوير الكاميرا

وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا في جهاز آيفون الجديد ستشهد نقلة نوعية بإضافة مستشعر حركة بدقة 48 ميغا بكسل بديل عن المستشعر ذي 12 ميغا بيكسل في الطراز الحالي، ومن المتوقع تزويد الجهاز بكاميرا تدعم التكبير البصري إلى 10 مرات، كما ينتظر أن تكشف "آبل" عن معالجها الأحدث "بايونك 16".

ومن المتوقع أن تكون بطاريات "آبل 14" ذات عمر أطول من الطراز الحالي الذي يعاني منه المستخدمون، وحتى اللحظة لا تعرف أسعار الهواتف الجديدة من آبل لكن التسريبات تشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار لسعي الشركة الأميركية إلى تعويض خسارتها للسوق الروسية بسبب الحرب على أوكرانيا.