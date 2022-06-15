يسهل حياة مستخدميه ويغنيهم عن مساعد بشري.. كرسي متحرك ذكي من ابتكار طلاب سويسريين

تناولت حلقة (2022/6/15) من برنامج “حياة ذكية” اعتماد ألمانيا على كرسي متحرك ذكي ابتكره طلاب سويسريون، يخلص مستخدميه من الحاجة إلى المساعدة من العنصر البشري.

ويمنح الكرسي مستخدميه الحرية في الحركة والصعود على السلالم باستخدام عجلتين فقط، ويحتوي على وظائف توجيه رقمية يجري العمل على تطويرها لتكون ذاتية القيادة مستقبلا، وتتلقى الأمور الصوتية.

ويحتوي الكرسي على مستشعرات تمكنه من الحركة بسلاسة على الأسطح غير المستوية، والتوازن ليبقي الشخص في وضع رأسي أثناء صعود الدرج، وبالإمكان التحكم بالكرسي من خلال الهواتف الذكية، وذلك ليس فقط في تسلق السلالم أو تحديد سرعة الكرسي في أثناء القيادة، بل أيضا من أجل تحميله على السيارة.

وتشمل الوظائف الأخرى للكرسي رفع مستوى المقعد من أجل الوصول إلى الأشياء المرتفعة، مثل المكتب أو رفوف المكتبة أو حتى في أثناء التسوق بالسوبر ماركت، وحتى للتحدث مع الآخرين على مستوى العين.

ويحتوي الكرسي الذكي كذلك على العديد من وضعيات القيادة والتبديل، بينها وضع تسلق السلالم، وضبط إعدادات المقعد المختلفة مثل زاوية مسند الظهر، والإنارة الخلفية أثناء السير ليلا، والتحكم بالكاميرا الخلفية المثبتة على الكرسي، والتي ترسل لقطات حياة وتحديد مكان مستخدم الكرسي إلى عائلته.

وقد فاز الكرسي بجائزة العام المقدمة من "سويس ميد تيك 2021" (1SWISS MEDTECH AWARD 202).