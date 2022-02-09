تعد الأسرع في العالم وبمحرك كهربائي.. تعرف على السيارة "نيفيرا"

تناولت حلقة (2022/2/9) من برنامج “حياة ذكية” السيارات الكهربائية العالية السرعة التي استطاعت بمحركاتها الصديقة للبيئة منافسة أسرع السيارات الرياضية في العالم.

جاءت السيارة الأولى من شركة "ريماك" الناشئة في كرواتيا، وتدعى "نيفيرا"، وهي أسرع سيارة كهربائية في العالم. وتأتي هذه السيارة بتصميم رياضي مميز، وهيكل مصنوع من ألياف الكربون، ليكون قويا وخفيفا، وتعتمد السيارة على 4 محركات كهربائية تنتج قوة تقارب ألفي حصان، وهو الرقم الأعلى بين السيارات القابلة للبيع.

ويمكن لسيارة نيفيرا الانطلاق من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 1.9 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة 300 كم/ساعة خلال 9.3 ثواني، وتتمتع السيارة ببطاريات كبيرة تمكنها من قطع مسافة تزيد على 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة، والسيارة متاحة للبيع بسعر 2.4 مليون دولار.

والسيارة الثانية من إنتاج "بورشه" الألمانية، وتحمل اسم "تايكان"، وتعد واحدة من أسرع السيارات في العالم؛ إذ تعتمد على محركين كهربائيين ينتجان قوة 750 حصانا، وتصل من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية.