مخصصان للتصوير.. هواوي تطلق هاتفيها "بي 50 برو" و"بي 50 بوكيت" تعرف عليهما

أعلنت شركة هواوي، خلال حدث إقليمي أقيم بالرياض الأسبوع الماضي، عن إطلاق “بي 50 برو” و”بي 50 بوكيت” بالمنطقة العربية بعد إطلاقهما مؤخرا بالصين، ويتمتع الهاتفان بقدرات تصوير قوية وميزات أخرى.

واستعرضت حلقة (2022/2/2) من برنامج "حياة ذكية" الهاتفين المخصصين للتصوير من هواوي "بي 50 برو" و"بي 50 بوكيت" القابل للطي، حيث يأتيان بتصميم جذاب وخامات تصنيع عالية، ويعملان بنظام هواوي، ولا يدعمان خدمات غوغل.

"بي 50 برو" مزود بـ 4 كاميرات، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميغا بكسل، وتقدم دقة عالية الجودة وتدعم ما يصل إلى 3840×2160 بكسل، وفيديو بحركة فائقة البطء بدقة 1080 بكسل لكل 240 إطارًا بالثانية. وقد تختلف دقة الفيديو الفعلية وفقًا لوضع التصوير. كما أن سعة البطارية هي 4.260 مللي أمبير، عبر بطارية غير قابلة للإزالة.

ويحمل الجهاز شاشة منحنية الأطراف بمقاس 6.6 بوصات بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع كاميرا سيلفي بدقة 13 ميغا بكسل أعلى منتصف الشاشة، كما أعد الجهاز ليكون مقاوما للماء والغبار.

ويأتي "بي 50 بوكيت" المخصص للجيب كأول جهاز من هواوي قابل للطي بهذه الطريقة، ويحمل دائرتين بالخلف الأولى تحتوي على 3 كاميرات، والأخرى شاشة صغيرة بمقاس 1.4 بوصة للإشعارات أو التقاط صور سيلفي بدقة عالية، ويتمتع بشاشة 6.9 بوصات ذات حواف نحيفة، ومعدل تردد يصل إلى 12 هرتز.

ويضم الجهاز 3 كاميرات: الرئيسية واسعة بدقة 40 ميغا بكسل، الثانية واسعة جدا بدقة 13 ميغا بكسل، الثالثة واسعة بدقة 32 ميغا بكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 10.7 ميغا بكسل، ويأتي الجهاز ببطارية 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن فائق السرعة 60 وات.