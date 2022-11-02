بأسعار مخفضة ومواصفات عالية.. تعرف على جديد هواتف "ريد مي"

تطورت الهواتف الذكية تطورا كبيرا في السنوات القليلة الماضية وارتفعت كذلك أسعارها بشكل مبالغ فيه حتى أوجدت فجوة بين المستخدمين؛ بين فئة تستطيع اقتناء أحدث التقنيات، وأخرى تكتفي بالخدمات الأساسية.

وسلطت حلقة (2022/11/2) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على واحد من الهواتف الاقتصادية المربحة للغاية، والذي بدأت بعض الشركات بطرحه بأسعار معقولة ومواصفات عالية قد تتفوق أحيانا على بعض الأسماء الكبيرة في السوق.

وقد أطلقت شركة "شاومي" (Xiaomi) سلسلة هواتف "ريد مي نوت 12" (Redmi Note 12) بـ4 طرازات مختلفة، 3 منها جاءت بكاميرا خلفية تحمل عدسة بسعة 200 ميغا بكسل تعتمد على مستشعر "آي إس أو" (ISO) من سامسونغ (Samsung)، والثانية بسعة 50 ميغا بكسلا، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

وجاء كل من 12 برو و12 برو بلاس بشاشات بمقاس 6.7 بوصات مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزا/ثانية، كما تأتي الأجهزة بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 غيغابايتا، مع ذاكرة تخزين بسعة 256 غيغابايتا، لكن ما يعاب على هذه الأجهزة أنها قدمت من دون منفذ إضافة ذاكرة خارجية.

وتأتي البطارية بسعة 5 آلاف ملي أمبير، مع شحن سريع يبلغ 67 واتًا لنسخة برو، وتصل سرعة الشحن إلى 120 واتًا في نسخة برو بلاس.

أما النسخة الأقل من الهاتف والتي تحمل اسم 12 إكسبلورر تأتي ببطارية بسعة 4300 ملي أمبير، لكن المفاجأة أنه يمكن شحنه بالكامل خلال 9 دقائق فقط عبر خاصية هايبرد تشارج بقوة 210 واتات، وتأتي هذه النسخة مع عدسة 200 ميغا بكسل، وعدسة واسعة بسعة 8 ميغا بكسلات، وعدسة ميكرو بدقة 2 ميغا بكسل، مع ميزة المثبت البصري لمقاطع الفيديو، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغا بيكسلا.

كما تأتي الأجهزة بشريحتي اتصال ومنفذ سماعة 3.5 ملي أمبيرات، مع مستشعر بصمة جانبي، ولا يتعدى سعره 330 دولارا.