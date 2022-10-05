تقطع ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة.. هل ترى سيارة مرسيدس الرياضية الاختبارية النور؟

تستمر العملاقة الألمانية مرسيدس في تقديم إبداعاتها وأفكارها المميزة في عالم السيارات، حيث قدمت الشركة نماذج متعددة لسيارات كهربائية بمواصفات مذهلة نالت إعجاب عشاقها.

وسلطت حلقة (2022/10/5) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على إعلان مرسيدس عن سيارة اختبارية كهربائية رياضية أطلقت عليها اسم "إي كيو إكس إس" (EQXS) بتصميم رياضي مميز، وصمّمت لتقطع أكثر من ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة، كما يحتوي سقف هذه السيارة على خلايا شمسية ذكية تعمل على مدّ السيارة بالطاقة.

وأعلنت الشركة الألمانية عن سيارة كهربائية رياضية جديدة تحمل اسم "إي كيو إي" (EQE)، وتأتي السيارة بتصميم عصري يهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بديناميكية الهواء ومقاومته لتوفير الطاقة، وقدمت السيارة بـ3 نسخ مختلفة: الأولى "إي كيو إي 45 إيه إم جي" (EQE 45 AMG) تعتمد على محركين كهربائيين ينتجان معا قوة 469 حصانا.

والنسخة الثانية من السيارة تحمل اسم "إي كيو إي 500" (EQE 500) وتعتمد على محركين لتولد قوة 400 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 590 كيلومترا في الشحنة الواحدة، أما النسخة الثالثة فهي "إي كيو إي 350+" (EQE 350+) وتعتمد على محرك كهربائي واحد ينتج قوة 288 حصانا، ويمكنها أن تقطع مسافة 650 كليومترا في الشحنة الواحدة.

ويمكن شحن بطاريات "إي كيو إي" (EQE) من 0-80% في 32 دقيقة فقط من خلال الشاحن السريع الخاص بها، وتبدأ أسعار هذه السيارة من 70 ألف دولار وتصل إلى 77 ألف دولار للنسخة الأعلى.