بمميزات جديدة للمرة الأولى.. آبل تكشف عن الجيل العاشر من آيباد

كشفت شركة آبل عن جيلها العاشر من جهازها اللوحي آيباد الذي جاء بتصميم جديد متفرد، و4 ألوان: الأزرق والأصفر والوردي والفضي.

وسلطت حلقة (2022/10/26) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على النسخة الجديدة من آيباد، الذي جاء بشاشة مقاس 10.9 بوصات، كما يحتوي على كاميرا أمامية أفقية تستخدم لأول مرة بدقة 12 ميغابكسلا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية 12 ميغابكسلا، تتميز بأنها عريضة وتقدم صورا عالية الدقة.

كما تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع بدقة "4 كي" (4K)، مع دعم التصوير بالحركة البطيئة بمعدل 240 إطارا في الثانية، وجاء آيباد الجديد بمنفذ شحن من نوع "يو إس بي تايب سي"، ولوحة مفاتيح خارجية، كما يوفر اتصال بشبكة الإنترنت ضمن "واي فاي 6″، ومن المتوقع أن يصل للأسواق أواخر أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، بسعر يبدأ بـ450 دولارا.

آيباد برو

كما أعلنت آبل أيضا عن آيباد برو الذي يأتي بمعالج أحدث وأكبر لمعالج الرسوميات، مع تجربة قلم آبل بينسل، ليقدم تجربة رائعة لمحترفي التصميم.

ويأتي الجهاز بعدة كاميرات؛ الأولى متسعة بقياس 12 ميغابكسلا، والثانية فائقة الاتساع بسعة 10 ميغابكسلات لتتحد مع المعالج لتقديم صورة عالية الوضوح، مما يمكن المحترفين من تصوير وإنتاج الفيديوهات عبر جهاز واحد فقط، ويأتي الجهاز بمقاسين للشاشة: الأول 11 بوصة والثاني 12.9 بوصة.

ويأتي آيباد برو بخيارين في الألوان: الأول أسود والثاني فضي، وتبدأ أسعار آيباد برو 11 برو بنحو 799 دولارا، بينما تبدأ أسعار آيباد برو 12.9 بوصة بـ1099 دولارا.