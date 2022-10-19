تسابق الرياح وتتميز على فيراري وماكلارين.. تعرف على سيارة مونو آر البريطانية

أطلقت شركة “باك مونو” (BAC Mono) البريطانية سيارة السباق الجديدة “مونو آر” (Mono R) التي تعد من أسرع سيارات السباق في العالم، إذ تأتي السيارة بقوة 343 حصانا، وتتسع لشخص واحد فقط.

وقد سلطت حلقة (2022/10/19) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على السيارة البريطانية وما تحمله من مميزات، حيث تعتمد السيارة على قاعدة من الكاربون فايبر تزن 32 كيلوغراما، كما تأتي السيارة بمحرك سعته 2500 سي سي بـ4 أسطوانات.

وتسير "مونو آر" من (0-100 كيلومتر) في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 274 كيلومترا في الساعة، وتمتاز السيارة بعدم وجود ما يعيق حركتها مثل مصدات الرياح والزجاج الأمامي وعلامة السيارة التجارية في المقدمة.

لكن هذه السيارة الخارقة لا تناسب الطرق العادية غير الممهدة تماما، وذلك بسبب قربها الشديد من الأرض.

وحسب الشركة المصنعة، فإن سيارة "مونو آر" استطاعت إكمال مسار حلبات "ريد بول" (Red Bull) للسباقات البالغ 4.3 كيلومترات خلال 1.23 دقيقة فقط، وذلك يعني تحقيق رقم يجعلها أسرع من سيارة "لا فراري" (LaFerrari).

وقد أنتجت السيارة بأعداد محدودة جدا، وتعدّ إحدى سيارات السباق المميزة في العالم، كما أن سعرها لا يزيد على 178 ألف دولار.