تنافس به آيفون 14.. غوغل تطلق هاتفها بيكسل 7

تدعي شركة غوغل أن هاتفها الجديد “بيكسل 7 برو” قد يكون حصانها الرابح هذا العام، وسيحقق نقلة طال انتظارها في عالم الهواتف الذكية، رغم أن التنافس بين شركات التكنولوجيا لا يترك أمرا على حاله.

وسلطت حلقة (2022/10/12) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على هاتف غوغل الذي تم إطلاقه، وينافس هواتف آيفون من آبل، كما عرجت الحلقة على مقارنة سريعة بين الهاتفين الرائدين.

ويأتي الهاتفان بشاشة كبيرة تبلغ مساحتها 6.7 بوصات، مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتزا، ويحتفظ كل هاتف بلغة تصميم خاصة به، لكن هاتف آيفون 14 يأتي بسطوع شاشة مرتفع يبلغ 2000 شمعة، مقابل 1500 شمعة في هاتف بكسل 7 برو، لكن الأخير يتميز بوضع تشغيل الشاشة الدائم من دون استنزاف البطارية كما حدث مع غريمه آيفون 14.

ويأتي بكسل 7 برو بزجاج مع طبقة حماية، وهو مقاوم للماء والأتربة، كما يستخدم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسلا وهو ما يفوق آبل 14 الذي يستخدم عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابكسلا، وتراهن غوغل على معالج الهاتف الجديد الذي ينافس في معالجة الصور بسرعة ودقة عاليتين.

كما يأتي بكسل 7 برو بعدسة أخرى خلفية مقربة بدقة 8 ميغابكسلات، بالإضافة إلى عدستين فائقتي الاتساع بدقة 12 ميغابكسلا، مضافا إليها التقريب حتى 3 مرات بشكل طبيعي وحتى 30 مرة بطريقة إلكترونية، مع التثبيت البصري على كل الكاميرات، وتأتي الكاميرا الأمامية بعدسة دقة 10.8 ميغابكسلات، تدعم التقاط الصور الأمامية الجماعية بزاوية 92.8 درجة.

كما زودت غوغل الهاتف الجديد بالعديد من المزايا الحصرية التي ستمكنه من التفوق على نظرائه، حسب الشركة، ومن المتوقع أن يصل الجهاز إلى الأسواق أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.