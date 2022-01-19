سرعة فائقة وتصميم رائع.. تعرف على أحدث سيارة كهربائية تشق طريقها للأسواق

ما زالت شركات السيارات من جميع أنحاء العالم، سواء كانت كبيرة بتاريخ حافل بالإنجازات أو ناشئة تشق طريقها، تستغل المعارض الدولية الكبيرة لتكشف عن جديدها وأبرز ما توصلت إليه من تقنيات حديثة.

وتابعت حلقة "حياة ذكية" (2022/1/19) آخر إصدارات كرايسلر الأميركية التي أطلت بسيارة كهربائية جديدة وُصفت بالواعدة، إذ تقول الشركة إنها استثمرت خبرتها الممتدة عبر 100عام في إنتاجها.

وقدمت كرايسلر سيارة "إير فلو" (AIR FLOW) لعام 2022 التي أصبحت كهربائية بالكامل مزودة بأحدث التقنيات العصرية الباهرة، وتأتي من الخارج بتصميم أنيق ينبض بالتكنولوجيا، مع هيكل مرن يحافظ على أعلى معايير الديناميكية الهوائية، مما يوفر انسيابية كبيرة للهواء أثناء القيادة.

وتحتوي هذه السيارة على نظام ذكي مدمج فيها يوفر بيئة عمل وترفيها في الآن ذاته، وذلك بمساعدة الشاشات الداخلية حيث يمكن للركاب الاتصال بالإنترنت أو إجراء المكالمات المرئية بسهولة تامة.

وفي الداخل أيضا، المقصورة واسعة مما يجعل الركاب يشعرون كما لو أنهم في المنزل، ومحركان كهربائيان، واحد بالمحور الأمامي والآخر بالمحور الخلفي، حيث يوفر كل منهما 200 حصان تقريبا، ومزودة ببطارية سعة 118 كيلووات/ساعة مما يجعلها قادرة على قطع مسافة تزيد على 600 كلم بالشحنة الواحدة.

وبخصوص شكلها الخارجي، تقول الشركة المصنعة إن الهيكل الأساسي مصنوع ليخدم أكثر من فئة من سيارات كرايسلر في المستقبل، وهذا يخدم رؤية الشركة في تصنيع عدد من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.