ابتكارات منوعة ومذهلة في أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم

رغم انسحاب أسماء كبيرة في عالم التقنية من نسخة هذا العام مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون وغيرها بسبب تفشي أوميكرون، فإن المعرض الدولي للمنتجات الاستهلاكية بالعالم (سي إي إس) كشف عن تقنيات حديثة مبهرة.

فبعد انقطاع عامين بسبب جائحة كوفيد-19، عادت بعض المؤتمرات التقنية إلى الانعقاد بين انسحاب كثير من الشركات وحضور أخرى حاولت ربما أن لا تكشف عن جميع منتجاتها وأخبارها الشيقة.

وقد عاد معرض "سي إي إس" (CES) للإلكترونيات الاستهلاكية الأكبر في العالم هذا العام بنصف عارضيه، ولكن من دون أن يخل ذلك بتنوع المنتجات والابتكارات المختلفة، إلى جانب نسخته الإلكترونية لمن لم يتمكن من الحضور.

ويقدم المعرض -الذي يقام مطلع كل عام في مدينة لاس فيغاس الأميركية- عرضا لأحدث ما توصلت إليه الشركات التقنية وما ينتظره السوق في المستقبل القريب في مختلف المجالات.

ومن الابتكارات التي كشفت عنها شركة "شيفرولي" (Chevrolet) الأميركية في معرض "سي إي إس"، شاحنة تدخل ضمن فئة الشاحنات الكهربائية الصغيرة، المنتظر دخولها للأسواق عام 2024.

وفي مجال الطائرات المسيّرة، عرضت شركة "سكايديو" (Skydio) طائرتها الجديدة "سكايديو 2 بلوس" المجهزة بنظام طيران مستقل جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي الطائرة الجديدة بعدة فئات، وتصل سرعتها إلى ما يقارب 60 كيلومترا في الساعة، وهي مزودة ببطارية تدوم 27 دقيقة في الظروف العادية، وبمستشعرات لرصد العقبات من جميع الزوايا.

ومن أبرز سماعات الأذن التي عرضت في معرض "سي إي إس" لهذا العام، سماعة لاسلكية تأتي بألوان تتناسب مع درجات لون البشرة، ومن مزاياها أن لها قدرة على مقاومة العرق والماء، مما يجعلها مناسبة للرياضيين، كما يمكنها العمل لـ38 ساعة متواصلة.

كما اهتمت شركات التقنية هذا العام بأجهزة البيت الذكي والحياة الذكية بداخله، على الرغم من قلة حجم الشركات المشاركة في المعرض في نسخة هذا العام مقارنة بما جرت عليه العادة في السنوات السابقة. وعرضت شركة "سامسونغ" (Samsung) مثلا شاشة حاسوب جديدة تراهن بها على كسب شريحة واسعة من العاملين في المنزل.

أما عملاقة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس-بينز" (Mercedes-Benz)، فقد أبدعت في إنتاج سيارات اختبارية مستقبلية بمواصفات مبهرة ومميزة، وكان آخرها "Vision EQXX" التي تم الكشف عنها في "سي إي إس" للإلكترونيات الاستهلاكية الأكبر في العالم.

وتتميز السيارة الكهربائية الفاخرة التي عرضتها "مرسيدس بينز" بتصميم مميز ومبتكر والبطاريات المميزة المدمجة فيها، وبتصميم داخلي باهر بمعنى الكلمة. كما زودت الشركة الألمانية سيارتها بنظام شاشات عملاق كليا.