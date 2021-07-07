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من برنامج: حياة ذكية إليك أبرز مميزاته.. مايكروسوفت تطلق "ويندوز 11"

بعد أن كانت شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) قد أعلنت سابقا أن ويندوز 10 هو آخر إصدارات الشركة، عادت الشركة لتطلق إصدارا جديدا من نظام التشغيل يقدم العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة.

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