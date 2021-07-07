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من برنامج: حياة ذكية

إليك أبرز مميزاته.. مايكروسوفت تطلق "ويندوز 11"

بعد أن كانت شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) قد أعلنت سابقا أن ويندوز 10 هو آخر إصدارات الشركة، عادت الشركة لتطلق إصدارا جديدا من نظام التشغيل يقدم العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة.
7/7/2021
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Apple iPhone 12 pacific blue color

إليك أفضل كاميرات الهواتف لهذا العام.. كيف تختار هاتفك الجديد؟

21:45
(الجزيرة)

تعرف عليها.. إليك 4 برامج مجانية تمكنك من تعديل الصور والفيديوهات بطريقة احترافية

05:20
(الجزيرة)

طائرة المستقبل.. تعرف على شكلها وحجمها وأبرز مميزاتها

05:07
(الجزيرة)

يقتل 92% من الجراثيم.. كيف تستخدم جهاز تنقية وتعقيم الجو لحماية نفسك من كورونا؟

02:30
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