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05:26
من برنامج:
حياة ذكية
الذكاء الاصطناعي يختار البطل.. من بديل كريغ في سلسلة جيمس بوند؟
يوما وراء اليوم يقتحم الذكاء الاصطناعي عوالم جديدة، آخرها التدخل في اختيار أبطال الأفلام من خلال البحث فيما يعرف ببصمة الحمض النووي لكل مرشح للدور، والتي تتألف من أكثر من 1000 سمة.
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28/7/2021
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|
آخر تحديث: 28/7/2021
07:32 PM (مكة المكرمة)
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