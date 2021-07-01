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من برنامج: حياة ذكية

إليك أفضل كاميرات الهواتف لهذا العام.. كيف تختار هاتفك الجديد؟

أصبحت جودة الصورة عاملا أساسيا في اختيار وشراء الهواتف الذكية، وذلك للتواصل مع الآخرين عبر دردشة بالفيديو أو لصناعة محتوى خاص به يشاركه مع غيره عبر مواقع التواصل.
1/7/2021-|آخر تحديث: 1/7/202108:14 PM (مكة المكرمة)
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05:20
(الجزيرة)

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05:07
(الجزيرة)

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02:30
(الجزيرة)

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