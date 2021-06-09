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05:07
من برنامج:
حياة ذكية
طائرة المستقبل.. تعرف على شكلها وحجمها وأبرز مميزاتها
تقود شركة الطيران الهولندية “كي إل إم” بالتعاون مع باحثين بجامعة “تيوديلفت” التكنولوجية الهولندية أبحاثا لإنتاج طائرة فريدة بتصميم مميز وموفرة للطاقة تحمل الركاب والبضائع وخزانات الوقود بهيكل أجنحتها.
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9/6/2021
-
|
آخر تحديث: 9/6/2021
07:35 PM (مكة المكرمة)
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