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من برنامج: حياة ذكية يقتل 92% من الجراثيم.. كيف تستخدم جهاز تنقية وتعقيم الجو لحماية نفسك من كورونا؟

كثيرة هي الابتكارات المميزة التي ترى النور لتسهل حياتنا وتجعلها أكثر عملية، وفي زمن فيروس كورونا أضحى استهلاك المنظفات والمعقمات كبيرا، فكيف يمكنك تعقيم وتنقية الجو؟

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