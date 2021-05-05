البث الحي
02:30

من برنامج: حياة ذكية

يقتل 92% من الجراثيم.. كيف تستخدم جهاز تنقية وتعقيم الجو لحماية نفسك من كورونا؟

كثيرة هي الابتكارات المميزة التي ترى النور لتسهل حياتنا وتجعلها أكثر عملية، وفي زمن فيروس كورونا أضحى استهلاك المنظفات والمعقمات كبيرا، فكيف يمكنك تعقيم وتنقية الجو؟
5/5/2021
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(الجزيرة)

تعرف على أقوى حاسوب محمول للألعاب في العالم

06:06
(الجزيرة)

شاومي الصينية تطرح هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة

05:27
(الجزيرة)

سفر عبر التكنولوجيا.. هل أصبح بالإمكان تقسيم الإنسان لأجزاء ونقله بسرعة الضوء كالبيانات؟

07:02
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