05:27

من برنامج: حياة ذكية شاومي الصينية تطرح هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة

بعد هواوي وسامسونغ، تطرح شركة شاومي الصينية هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة تفوقت فيها على سابقتيها بالسعر والكفاءة.

اقرأ المزيد