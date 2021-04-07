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05:27
من برنامج:
حياة ذكية
شاومي الصينية تطرح هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة
بعد هواوي وسامسونغ، تطرح شركة شاومي الصينية هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة تفوقت فيها على سابقتيها بالسعر والكفاءة.
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7/4/2021
-
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آخر تحديث: 7/4/2021
06:58 PM (مكة المكرمة)
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