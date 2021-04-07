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من برنامج: حياة ذكية

شاومي الصينية تطرح هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة

بعد هواوي وسامسونغ، تطرح شركة شاومي الصينية هاتفا قابلا للطي بمواصفات مذهلة تفوقت فيها على سابقتيها بالسعر والكفاءة.
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202106:58 PM (مكة المكرمة)
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