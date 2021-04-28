21:08

من برنامج: حياة ذكية تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

أصبحت سيارات اليوم قطعا فنية من التقنيات الإلكترونية بأضوائها ومستشعراتها وتصميمها الذي يتناسب مع التقدم التكنولوجي خلال القرن الـ21، ولكن مع التقنية تأتي مسؤولية تأمينها ضد الاختراق والسرقة.

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