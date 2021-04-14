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06:06
من برنامج:
حياة ذكية
تعرف على أقوى حاسوب محمول للألعاب في العالم
تم تسويق الحاسوب المحمول “آر أو جي فلو إكس 13” (ROG Flow X13) على أنه أقوى جهاز محمول للألعاب في العالم، وهو من إنتاج شركة “أسوس” (ASUS) التايونية.
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14/4/2021
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آخر تحديث: 15/4/2021
10:58 AM (مكة المكرمة)
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