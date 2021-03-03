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22:42

من برنامج: حياة ذكية

علماء روس يتوصلون إلى تركيبة كيميائية تطيل العمر إلى 140 عاما

يعتقد العلماء أن للوفاة عدة أسباب ليس من بينها الشيخوخة، لأن القاعدة العلمية تقول إن وجود علاقة بين شيئين لا يعني بالضرورة أن أحدهما سبب لآخر.
3/3/2021
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حياة ذكية
(الجزيرة)

كمامات تنقي الهواء وتستقبل المكالمات الهاتفية.. أبرز الاختراعات في زمن كورونا

07:37
(الجزيرة)

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05:06
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سيارة ميني الجديدة.. قاعة اجتماعات وغرفة نوم وقيادة في الوقت ذاته

04:05

التكنولوجيا في خدمة الإنسان.. تعرف على طائرات مسيرة تواجه كورونا

22:04
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المزيد من حلقات برنامج:
حياة ذكية
(الجزيرة)

كمامات تنقي الهواء وتستقبل المكالمات الهاتفية.. أبرز الاختراعات في زمن كورونا

07:37
(الجزيرة)

شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل

05:06
(الجزيرة)

سيارة ميني الجديدة.. قاعة اجتماعات وغرفة نوم وقيادة في الوقت ذاته

04:05

التكنولوجيا في خدمة الإنسان.. تعرف على طائرات مسيرة تواجه كورونا

22:04
شاهد المزيد
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حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة

(الجزيرة)

المرصد- تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

(الجزيرة)

تربية وتعليم.. قناة تلفزيونية في سجن يوناني تعوض إغلاق المدرسة بسبب كورونا

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فوق السلطة 222 – الحوثيون يتوعدون السعودية مستشهدين بتوقعات ترامب

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