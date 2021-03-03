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22:42
من برنامج:
حياة ذكية
علماء روس يتوصلون إلى تركيبة كيميائية تطيل العمر إلى 140 عاما
يعتقد العلماء أن للوفاة عدة أسباب ليس من بينها الشيخوخة، لأن القاعدة العلمية تقول إن وجود علاقة بين شيئين لا يعني بالضرورة أن أحدهما سبب لآخر.
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3/3/2021
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