22:42

من برنامج: حياة ذكية علماء روس يتوصلون إلى تركيبة كيميائية تطيل العمر إلى 140 عاما

يعتقد العلماء أن للوفاة عدة أسباب ليس من بينها الشيخوخة، لأن القاعدة العلمية تقول إن وجود علاقة بين شيئين لا يعني بالضرورة أن أحدهما سبب لآخر.

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