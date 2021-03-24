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من برنامج: حياة ذكية هاتف جديد من أوبو ينافس آيفون

تناولت حلقة (2021/3/24) من برنامج “حياة ذكية” تزايد المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية بسوق متخم بالأجهزة المحمولة وطرحت شركة “أوبو” الصينية هاتفا يراه البعض منافسا قويا لأحدث هواتف “آيفون”.

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