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23:57
من برنامج:
حياة ذكية
هاتف جديد من أوبو ينافس آيفون
تناولت حلقة (2021/3/24) من برنامج “حياة ذكية” تزايد المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية بسوق متخم بالأجهزة المحمولة وطرحت شركة “أوبو” الصينية هاتفا يراه البعض منافسا قويا لأحدث هواتف “آيفون”.
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24/3/2021
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