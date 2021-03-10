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04:54
من برنامج:
حياة ذكية
هواوي تتحدي عقوبات أميركا وتطلق هاتفها الجديد "جناحا الصقر"
يبدو أن العقوبات الأميركية لم تفتَّ في عضد عملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي، حيث أعلنت الشركة مؤخرا عن هاتفها الجديد الأول من نوعه، والذي أطلقت عليه اسم “جناحا الصقر”.
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10/3/2021
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