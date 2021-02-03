البث الحي
04:05

من برنامج: حياة ذكية

تعرف على المواصفات المذهلة لسيارة "ميني" المستقبلية

تتسابق شركات صناعة السيارات لتقديم نماذج مميزة لمركباتها المستقبلية يتميز معظمها بنظام القيادة الآلي والدفع الكهربائي، بالإضافة إلى مميزات أخرى مبهرة.
3/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202107:56 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
حياة ذكية

التكنولوجيا في خدمة الإنسان.. تعرف على طائرات مسيرة تواجه كورونا

22:04
(الجزيرة)

حياة ذكية.. آبل تبهر الجميع بنسخة آيفون الجديد

20:41

تعرف على أحدث كاميرات التصوير صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام

23:10
(الجزيرة)

تعالج ألزهايمر والرعاش وتتصل بالشبكة العنكبوتية.. شرائح إلكترونية تزرع بالدماغ البشري

04:16
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
حياة ذكية

التكنولوجيا في خدمة الإنسان.. تعرف على طائرات مسيرة تواجه كورونا

22:04
(الجزيرة)

حياة ذكية.. آبل تبهر الجميع بنسخة آيفون الجديد

20:41

تعرف على أحدث كاميرات التصوير صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام

23:10
(الجزيرة)

تعالج ألزهايمر والرعاش وتتصل بالشبكة العنكبوتية.. شرائح إلكترونية تزرع بالدماغ البشري

04:16
شاهد المزيد
المزيد من أخرى

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات سيارة ميني المستقبلية

(الجزيرة)

تحوّل الناس إلى أرقام وخرائط.. تقنية التعرف على الوجوه تحبذها أجهزة الأمن وترفضها المنظمات الإنسانية

(الجزيرة)

فوق السلطة 218- السيسي الديمقراطي.. والمشير بايدن

(الجزيرة)

ثورة أم فوضى.. السيسي يحيّي شباب 25 يناير وينساهم في المعتقلات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

استمرار الاحتجاجات.. لماذا غضب العلمانيون من تعيين أردوغان رئيس جامعة البوسفور؟

الاحتجاجات مستمرة وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن (رويترز)

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (3).. مرسي والسيسي والطريق إلى المذبحة

عاش لاجئا بصالة ألعاب وتعلم اللغة في 6 أشهر.. أول سوري يترشّح للبرلمان الألماني

الأوس شارك في المظاهرات السلمية التي اندلعت ضد النظام السوري ثم قرر الفرار في يوليو/تموز 2015 (دويتشه فيله)