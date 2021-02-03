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04:05
من برنامج:
حياة ذكية
تعرف على المواصفات المذهلة لسيارة "ميني" المستقبلية
تتسابق شركات صناعة السيارات لتقديم نماذج مميزة لمركباتها المستقبلية يتميز معظمها بنظام القيادة الآلي والدفع الكهربائي، بالإضافة إلى مميزات أخرى مبهرة.
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3/2/2021
-
|
آخر تحديث: 3/2/2021
07:56 PM (مكة المكرمة)
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