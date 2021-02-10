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من برنامج: حياة ذكية شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل

تسعى شركات الطيران الكبرى وعمالقة صناعة الطيران إلى تطوير وسيلة النقل الأكثر أمانا في العالم، وجعلها أكثر أمنا وأقل تكلفة وأكثر سرعة ومراعاة لشروط حماية البيئة.

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