تعرف على أول هواتف "أوبو" القابلة للطي

دخلت شركة الهواتف الذكية الصينية أوبو (Oppo) حلبة المنافسة في باقي الشركات العالمية، حيث كشفت عن أول هواتفها القابلة للطي والذي يحمل مواصفات عديدة تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية.

وخلال فعاليات مؤتمر" أوبو للابتكار"، وهو الحدث التقني السنوي المتميز الذي تعرض فيه آخر إنجازاتها التكنولوجية، كشفت الشركة الصينية عن هاتفها القابل للطي "Find N".

وحسب الشركة الصينية، فقد جاء الهاتف الذكي القابل للطي تتويجا لجهود دامت أكثر من 4 سنوات من البحث والتطوير بعد تجربة 6 أجيال من النماذج الأولية.

ويحمل الهاتف مواصفات عديدة، من بينها أنه يأتي بشاشة رئيسية قابلة للطي بمقاس 7.1 بوصات، وبأبعاد 16 إلى 9، تتحمل حتى 200 ألف عملية طي دون ظهور أي تجاعيد.

كما يضم الهاتف شاشات خارجية بمقاس 5 بوصات ونصف تقريبا بأبعاد 18 إلى 9، كشاشة أي هاتف تقليدي يمكن استخدامها بيد واحدة.

وتأتي الشاشة الداخلية بمعدل تحديث عالي 120 هيرتز، ويتوفر الهاتف على ذاكرة صلبة سريعة وبسعة تخزينية تصل 512 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي.

كما زود هاتف الشركة الصينية ببطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع واللاسلكي واللاسلكي العكسي.

وزود الهاتف بـ3 كاميرات خلفية، تضم كاميرا رئيسية وأخرى فائقة الاتساع، بالإضافة إلى كاميرتين أماميتين.

ويذكر أن شركة أوبو (Oppo) الصينية كشفت خلال مؤتمرها السنوي عن العديد من الابتكارات من بينها نظارة للواقع المساعد.