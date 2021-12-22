كشفت عن "سيدان" جديدة بمواصفات مميزة.. هل تتفوق "نيو" الصينية على "تسلا" الأميركية؟

بات التنافس محتدما بين كبريات الشركات على حجز مكان لها في سوق السيارات للأعوام القادمة. وقد دخلت شركة “نيو” (Nio) الصينية سباق التنافس عبر إعلانها عن مركبة كهربائية بالكامل.

كثيرة هي الشركات التي تعلن عن سيارات مستقبلية هنا وهناك بهدف الترويج إلى إمكانياتها وقدراتها التقنية وأبرز مزايا سياراتها الجديدة، ومن أبرزها شركة "نيو" (Nio) الصينية للسيارات التي تسعى بدورها لتقديم سيارات بمواصفات مميزة، ويرى كثيرون أنها تشكل منافسا قويا لشركة "تسلا" الأميركية.

وقدمت الشركة الصينية نماذج لسيارات كهربائية بمواصفات وتصاميم مميزة جعلت المختصين يتوقعون لها مستقبلا زاهرا.

وتقول تقارير إن الشركة تعمل على أنظمة تبديل بطاريات السيارات بشكل أوتوماتيكي تعتبر الأسرع في العالم، وهو ما سيسهل انتشار السيارات الكهربائية بشكل كبير في المستقبل.

وأعلنت الشركة الصينية قبل بضعة أشهر عن سيارة "سيدان" جديدة أطلقت عليها اسم "إي تي7" (ET7)، وهي مركبة كهربائية بالكامل ستنافس أفضل السيارات المتاحة في السوق اليوم.

وتأتي السيارة بتصميم أنيق وعصري مع إضاءة أمامية بزوايا حادة وسقف بانورامي عملاق ، كما زودت من الخارج بعدد من الرادارات التي ستساعدها في السير ذاتيا حالما يسمح للشركة بذلك.

وأكثر ما يميز هذه السيارة هو قدرة بطاريتها على السير لمسافات طويلة جدا، حيث يمكن للبطارية أن تجعل السيارة تسير لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة، وهو رقم كبير للغاية.

وتتوفر سيارة "إي تي7" حاليا للطلب المسبق في الصين ومن المتوقع عرضها للبيع في الربع الأول من عام 2022 ، كما يتوقع عرضها للبيع في أوروبا نهاية عام 2022 .