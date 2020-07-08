تعرف على أهم ميزات هاتف آيفون الجديد

رغم أن كورونا فرض ظروفا صعبة على كل شركات الهواتف العالمية بحيث أصبح من الصعب معها على الشركات اتخاذ قرارات تتعلق بإصدراتها الحديدة فإن صورا مسربة لهاتف آيفون الجديد كشفت بعض المعلومات عنه.

وبحسب الصور المسربة عن النسخة الجديدة من هاتف آيفون، فإنه سيكون بـ3 أحجام هي 5.4 بوصات، و6.1 بوصات، و6.7 بوصات، ويبدو هيكل إصدار آيفون الـ12 بحواف حادة تشبه حواف النسخة الرابعة المميزة بإطارها الفولاذي المقاوم للصدأ، وبنحافة تتفوق على نحافة كل سلاسل الإصدارات السابقة.

وبحسب ما كشفت عنه الشركة في مؤتمرها "مطور آبل"، فإنه سوف يتم الاستمرار في دعم "آي أو إس"، مما يطيل عمر أكثر من 100 مليون نسخة باعتها الشركة منذ عام 2015.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن سعر بعض فئات النسخة الجديدة من الهاتف قد يصل إلى 649 دولارا فقط، لكن هذا الجهاز سيكون مزودا بعدسة واحدة فقط بدلا من 3، كما لن يتضمن الهاتف الماسح الضوئي.

ووفقا لتلك المعلومات، فإن آبل قد تتوقف عن تزويد هواتفها بمحول الطاقة وسماعات الأذنين لهذا العام، بهدف تعويض التكلفة في ترقية نطاق آيفون إلى "جي5" (5G)، لكن من المعروف أن الشركة طورت شاحنا جديدا بطاقة 20 واطا.

كما يشمل التصميم الجديد للهاتف المرتقب موصلا مغناطيسيا لشحن قلم آبل والكماليات الأخرى، كما يتوقع أن تطرأ تحسينات على مستوى الصوت، مما يرفع مستوى الأداء إلى 15%.

كما يتوقع أن تدخل "آبل" تحسينا ملحوظا على الشاشات، كما سيزود الهاتف بـ4 عدسات، الأولى أساسية بدقة 64 ميغابكسلا، ومستشعرات مطورة لأداء أعلى في ظل الأداء الليلي وعدستين جانبيتين، إحداهما مكبرة والأخرى واسعة المجال المجال بمستشعرات خاصة، أما الرابعة فهي المستشعر الضوئي "لي دار" الذي يمد الهاتف بقدرات رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد.

وبسبب كورونا فقد تضطر الشركة لتأخير طرح النسخة الجديدة في الأسواق حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك وفقا لتكهنات أحد مسؤولي الشركات الموردة لآبل.