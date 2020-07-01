إليك ابتكارات تكنولوجية قد تساعدك على التعايش مع واقع فيروس كورونا

يتحدث الخبراء النفسيون عن عواقب نفسية سيعيشها الناس في ظل الحجر الصحي، وتغير نمط الحياة الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

حلقة الأربعاء (2020/7/1) من برنامج "حياة ذكية" سلطت الضوء على بعض التطبيقات التي قد تساعد الناس على التعايش مع الواقع الجديد الذي فرضه هذا الوباء.

وقدم العاملون في المجال التكنولوجي بعض الابتكارات التي قد تساعد في عبور مرحلة الحجر الصحي بنجاح، وكان من ضمنها "روتوفارم"؛ وهي عبارة عن حديقة داخلية مستوحاة من تصاميم وكالة ناسا للفضاء.

وتتيح هذه الحديقة التكنولوجية زرع الأعشاب والخضراوات الطازجة في مساحة أقل 3 مرات من المعهود، كما تجمع بين قوة تكنولوجيا انعدام الجاذبية وإضاءة طيف ضوء الشمس الموفرة لطاقة، وكذلك تطبيقات ذكية تسهم في الحصول على نمو أسهل وأكثر كفاءة.

يذكر أن الأبحاث أظهرت قدرة النباتات على النمو بشكل أفضل في بيئات انعدام الجاذية، ونتيجة لذلك يمكن أن تنمو سيقانها أطول بكثير، وتصبح أوراقها أوسع بكثير مع الحاجة إلى طاقة أقل.