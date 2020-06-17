مقاومة "ذكيّة" لفيروس كورونا.. اكتشف هذه الكمامة العالية الجودة

أشارت أبحاث علمية جديدة إلى أن فيروس كورونا لن يزول تماما، وأنه يجب الاستعداد لعودة موسمية للوباء، إضافة إلى وجود احتمال لظهور طفرة ثانية أكثر شراسة بعد تخفيف إجراءات الحجر.

سلط برنامج "حياة ذكية" (2020/6/17) الضوء على مساهمة التكنولوجيات الذكية في جهود مكافحة جائحة كورونا وصناعة كمامات ذكية تساعد في الوقاية من الفيروس.

وعرضت الحلقة منتجا تكنولوجيا جديدا اسمه "آت مو بلو"، وهو أول جهاز تنقية هواء ذكي قابل للارتداء في العالم، ويتميز بتصميم شبيه بالكمامات العادية لكن بلمسة تكنولوجية، ويستخدم نظام تنقية حصل على براءة اختراع، ويتكون من فلاتر من المستوى الصناعي قابلة للاستبدال وتمنع 99.97% من جزيئات الهواء الضارة.

ويقدم جهاز "آت مو بلو" تجربة تنفس غير مسبوقة عبر اعتماده على تقنيات متطورة وعالية الجودة في تنقية الهواء، تجعلها محمولة ومتنقلة مع ميزة إنتاج الهواء الزائد.

كما يعتمد هذا القناع على فلاتر "آيتش 13" القابلة للاستبدال، وهي فلاتر فريدة تتكون من طيات دقيقة تضغط على مساحة السطح بورقتين بقياس 61 سم2 لتحولها إلى كتلتين مفلترتين صغيرتين تنزلقان مباشرة إلى داخل القناع، ثم تثبتان بسهولة عبر المغناطيس لمنع المواد السامة والجراثيم من التسلل إلى المجرى التنفسي.

وتسمح إعدادات تفقد الهواء للمستخدمين بتبديل سرعة المروحة وتدفق الهواء من الخمول عند الجلوس في القطار أو السيارة، إلى القوة العالية عند الركض أو في العمل. ويعمل النظام القابل لإعادة الشحن من 3 إلى 5 ساعات متواصلة.

يأتي قناع "آت مو بلو" مع تطبيق ذكي يمكّن من التفاعل معه للتأكد من عمر الفلاتر وتعديل إعدادات تدفق الهواء أو التحقق من جودة الهواء في منطقة المستخدم، بالإضافة إلى وزنه الخفيف، وهي ميزة تسهل استعماله في كل الحالات والأوقات عبر اليوم.