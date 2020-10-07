البث الحي
23:10

من برنامج: حياة ذكية

تعرف على أحدث كاميرات التصوير صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام

مع اقتراب موسم الشتاء في جزيرتنا العربية، ليس أفضل من أن يكون لديك كاميرا صغيرة في حجمها، خفيفة في وزنها، وقوية في أدائها.

عرضت حلقة (2020/10/7) من برنامج "حياة ذكية" نماذج لكاميرات صغيرة سهلة الحمل والاستخدام وتناسب مناخات مختلفة من شركات كانون وأوليمبوس وفوجي.

وفي الغالب لا يشكل الشتاء عائقا أمام كثيرين من عشاق التصوير، فهم يجدون فيه فرصة لتطوير قدراتهم، وقد تثير مواهبهم الأمطار والثلوج ونار الشتاء الدافئة والمناظر الخضراء والوردية التي لا تشاهد إلا في هذا الوقت من العام.

الذكاء الاصطناعي

بات معلوما أن لكل حقبة زمنية تكنولوجيا تميزها وترسم ملامح التقدم والابتكارات فيها. ففي ماض غير بعيد، شكلت الإنترنت التي تعد أحد أهم الاختراعات التاريخية على الإطلاق، علامة فارقة ميّزت كل تكنولوجيات عصرها دون استثناء من الهاتف الذكي والطباعة ثلاثية الأبعاد إلى المدن الذكية والسيارات الذاتية، وصولا إلى ما يسمى إنترنت الأشياء.

ومع الطفرة التكنولوجية التي نعيشها اليوم، والتي استغلت كل اختراعات وابتكارات العصور السابقة وطورتها وبنت عليها، لا شك في أن الذكاء الاصطناعي هو العلامة الفارقة التي تميز هذه الحقبة، والقاسم المشترك بين كل اختراعات وابتكارات الحاضر وربما المستقبل القريب. فإلى أي مجال وصل الذكاء الاصطناعي؟

وعرضت حلقة "حياة ذكية" أيضا أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا المتسارع، وآخر الأخبار العالمية من تقنيات رقمية وأجهزة اتصال حديثة.

7/10/2020
المزيد من أخرى

عن السينما- الصوت

(الجزيرة)

بكاء وكورونا.. أوجه الشبه بين السيسي وكيم جونغ أون

كيف غيّر الصوت شكل السينما في العالم؟

(الجزيرة)

عمالة الأطفال في العالم العربي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)
المزيد من حلقات برنامج:
حياة ذكية

حياة ذكية.. آبل تبهر الجميع بنسخة آيفون الجديد

(الجزيرة)
20:41

تعالج ألزهايمر والرعاش وتتصل بالشبكة العنكبوتية.. شرائح إلكترونية تزرع بالدماغ البشري

(الجزيرة)
04:16

هل تبدأ آبل الاعتماد كليا على الذات؟

21:33

الإنترنت الكمي.. ثورة غير مسبوقة في عالم الاتصالات

(الجزيرة)
22:37
شاهد المزيد