تعرف على أحدث كاميرات التصوير صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام

مع اقتراب موسم الشتاء في جزيرتنا العربية، ليس أفضل من أن يكون لديك كاميرا صغيرة في حجمها، خفيفة في وزنها، وقوية في أدائها.

عرضت حلقة (2020/10/7) من برنامج "حياة ذكية" نماذج لكاميرات صغيرة سهلة الحمل والاستخدام وتناسب مناخات مختلفة من شركات كانون وأوليمبوس وفوجي.

وفي الغالب لا يشكل الشتاء عائقا أمام كثيرين من عشاق التصوير، فهم يجدون فيه فرصة لتطوير قدراتهم، وقد تثير مواهبهم الأمطار والثلوج ونار الشتاء الدافئة والمناظر الخضراء والوردية التي لا تشاهد إلا في هذا الوقت من العام.

الذكاء الاصطناعي

بات معلوما أن لكل حقبة زمنية تكنولوجيا تميزها وترسم ملامح التقدم والابتكارات فيها. ففي ماض غير بعيد، شكلت الإنترنت التي تعد أحد أهم الاختراعات التاريخية على الإطلاق، علامة فارقة ميّزت كل تكنولوجيات عصرها دون استثناء من الهاتف الذكي والطباعة ثلاثية الأبعاد إلى المدن الذكية والسيارات الذاتية، وصولا إلى ما يسمى إنترنت الأشياء.

ومع الطفرة التكنولوجية التي نعيشها اليوم، والتي استغلت كل اختراعات وابتكارات العصور السابقة وطورتها وبنت عليها، لا شك في أن الذكاء الاصطناعي هو العلامة الفارقة التي تميز هذه الحقبة، والقاسم المشترك بين كل اختراعات وابتكارات الحاضر وربما المستقبل القريب. فإلى أي مجال وصل الذكاء الاصطناعي؟

وعرضت حلقة "حياة ذكية" أيضا أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا المتسارع، وآخر الأخبار العالمية من تقنيات رقمية وأجهزة اتصال حديثة.