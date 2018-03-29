أوبر تقدم نموذجا لتاكسي المستقبل الطائر

تناول برنامج "حياة ذكية" مواضيع: شركة أوبر تعرض نموذجا أوليا لما سيكون عليه التاكسي الطائر قريبا، ولقاء خاص مع الأب الروحي ومبتكر تقنية لايفاي، إضافة إلى مواضيع تقنية أخرى.

قدمت شركة "أوبر" نموذجا لما سيكون عليه "التاكسي الطائر"، وهي الفكرة التي ستساعد في توصيل المسافرين بطريقة آمنة وسريعة وتساهم في تخفيف ازدحام الشوارع.

فتماما كما تطلب سيارة الأجرة العادية عبر تطبيق أوبر الشهير، يمكنك مستقبلا طلب أو حجز تاكسي أوبر الطائر لينقلك من مكان لآخر من خلال التطبيق الخاص به على الهاتف الذكي، وسيحدد لك التطبيق موعد الرحلة وزمن الوصول، وسيرافقك حتى تصل وجهتك النهائية.

وأوضحت حلقة (2018/3/29) من برنامج "حياة ذكية" أن شركة أوبر ليست الوحيدة التي تطور هذا التوجه، إذ أعلنت شركة "بيل" للمروحيات مؤخرا عن نموذج أولي لتاكسي طائر بمواصفات عالية سيكون متاحا للاستخدام اليومي كسيارات الأجرة العادية الموجودة اليوم، تفاديا للازدحامات المرورية الكبيرة الموجودة على الأرض.

مبتكر تقنية لايفاي هارالد هاس (يسار) يتحدث لمقدم البرنامج (الجزيرة)

تقنية لايفاي

التقى مقدم البرنامج إياد حميدة الأب الروحي ومبتكر تقنية لايفاي الألماني هارالد هاس أستاذ هندسة الاتصالات في جامعة إدنبرة في أسكوتلندا الذي أوضح أن تقنية لايفاي عبارة عن شبكة لاسلكية سريعة لنقل البيانات تنبعث من مصابيح "ليد" بسرعة 43 ميغابايتا في الثانية، مشيرا إلى أن تقنية لايفاي تعمل بفك شفرة البيانات وتحويلها إلى ضوء.

وأضاف أنه يتم استخدام تقنية لايفاي حاليا في خمسة وستين مشروعا في عشرين بلدا حول العالم في مشاريع مختلفة كالمستشفيات والمدارس والبنوك وبيئات تتمتع بنظام أمني حساس.

وقال إن تطبيقا آخر مهما لهذه التقنية سيكون في ملاعب كأس العالم قطر 2022، حيث الحاجة متزايدة للتواصل والاتصال بالإنترنت وإرسال كم هائل من البيانات بين صفوف الجمهور الذي سيحضر تلك المباريات، "وهنا لن تلبي موجات واي فاي الراديوية احتياجات هذا العدد الكبير من الناس وسيكون الضوء خير بديل".

كما استعرض البرنامج آخر الابتكارات في مجال التكنولوجيا.