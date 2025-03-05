ما مكانة سورة البقرة وما أبرز قصصها؟

في الحلقة الخامسة من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان”، يتناول أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر، الدكتور عبد السلام المجيدي أسباب المكانة التي حظيت بها سورة البقرة.



كما يذكر أهم الأهداف التي تؤكد عليها سورة البقرة، وأبرز ما تضمنته من قصص والدروس المستفادة منها.

ويعدد الدكتور المجيدي مكانة سورة البقرة في كونها أول سورة قرآنية نزلت في المدينة، عند انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الدعوة إلى مرحلة تكوين الدولة، وارتبطت سورة البقرة بالأنصار الذين رحل إليهم النبي الكريم واستقر عندهم. كما بقي لهذه السورة الأثر الأعظم في نفوس المهاجرين.

وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يذكّر الأنصار والمهاجرين بمكانة سورة البقرة، وهو ما حصل مثلا في غزوة حنين.

وتتكون سورة البقرة من 286 آية في العدد الكوفي، وتتضمن عدة محاور، أولها نظام العبادة "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون"، وثانيها القصة الحقيقية لبدء البشرية "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"، وهناك محور يخاطب فيه الله عز وجل بني إسرائيل "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون".

وهناك أيضا محور الملة الإبراهيمية وأن الأمة الإسلامية هي الوارثة للملة الإبراهيمية، وأن الدين عند الله تعالى هو الإسلام، كما يبيّن الدكتور.

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وعن الحكمة من ذكر قصة بني إسرائيل في سورة البقرة، يقول أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة قطر إن الله عز وجل يشير إلى كيفية التعامل مع بني إسرائيل في السلم والحرب، فيقول في الآية 40 "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون". وذكر جل جلاله 5 مرات كلمة ميثاق.

ويبرز ضيف برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" أن سورة البقرة عجيبة جدا في تناول التفاعل مع بني إسرائيل، حيث خصص الله تعالى قسما من الآية 40 إلى الآية 48 للحديث عن أسباب خطابهم خطابا خاصا، مبرزا أنه سبحانه وتعالى أنزل سورة البقرة من أجل أن يتفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة.

ويبيّن أن الله عز وجل جدد في قوله "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين" أن التفضيل هنا بالاكتساب وليس بالانتساب، أي أنه فضل بني إسرائيل بإرسال أعظم الرسل إليهم وإنزال أعظم الكتب حتى جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم.

كما أن التفضيل كان محدودا زمنيا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى سألهم عمّا إذا قاموا بما طلب منهم "واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة".

ومن أهم ملامح سورة البقرة -يضيف الدكتور المجيدي- أنها تبيّن أن الإيمان يكون بكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. وقد قال جل جلاله: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض".