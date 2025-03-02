الداعية نبيل العوضي: الذكاء الاصطناعي يطلق جيشا لنشر الشهوات وعلينا الانتباه

استضافت الحلقة الثانية من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي للحديث عن شياطين الإنس والجن، وعن تكالبهم على نشر الشهوات والمفاسد، خاصة زمن الذكاء الاصطناعي.



وحسب الداعية الإسلامي، فقد بدأت عداوة الشياطين وزعيمهم إبليس وذريته وأتباعه لبني آدم قبل أن يخلق الله عز وجل آدم عليه السلام، أي عندما كان طينا ولم تنفخ فيه الروح، وعندما نفخ فيه الروح وسجدت له الملائكة أبى إبليس واستكبر، وظل لسنوات طويلة جدا يوسوس لآدم وزوجه حتى أخرجهما من الجنة.

ويدعو الشيخ العوضي إلى عدم الاستهانة بشياطين الجن، لأنهم لا يتوقفون عن الوسوسة للشخص حتى يصلوا إلى أهدافهم. ورغم أنهم يصفدون ويضعفون في شهر رمضان المبارك، إلّا أن شياطين الإنس يقومون بأدوارهم. وتجدون الحلقة كاملة في هذا الرابط.

ويتعاون شياطين الجن مع نظرائهم الأناسي الذين تكمن خطورتهم -بحسب الدكتور العوضي- في كونهم ينتمون لنفس القوم ويتكلمون لغتهم، ويظهرون بمظهر الناصحين والمحبين لغيرهم، وقد يكون شيطان الإنس من المشاهير وله متابعون بعشرات الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قد يكون شياطين الإنس ممن لديهم السلطة والنفوذ، ومثال على ذلك فرعون وغيره.

غواية الناس

ويحذر ضيف برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" من أنه "خلال مستقبل قريب قادم ستنطلق شياطين بعدد لا نهائي، وظيفتها الأساسية ستكون جرف البشر وغوايتهم عن الهداية وإيقاعهم في الضلال الذي هو في نهايته الشرك الأكبر" ويقول إن القادم سيكون خطيرا زمن الذكاء الاصطناعي.

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ويبيّن الشيخ العوضي أن جيشا سيطلق عبر الذكاء الاصطناعي "هدفه فقط غواية البشر" ويلفت إلى أن هذا الأمر قد بدأ من طرف بعض الهواة، حيث يفعلون بعض الأشياء عبر الذكاء الاصطناعي ويطلقون فيديوهات هدفها غواية الناس.

وسينتج الذكاء الاصطناعي شياطين هدفها نشر الشهوات وإضلال البشر، ويدعو العوضي الدعاة والمصلحين والمربين والإعلاميين والمسؤولين والقادة الانتباه لمسألة مهمة وهي أن "الذكاء الاصطناعي فيه جزء مظلم يخطط له ويراد له، وبدأ عبر منصات من خلال إطلاق وسائل لا حصر لها هدفها الأوحد إضلال الناس وإغواؤهم".

ويستشهد الدكتور العوضي بقول الله عز وجل في سورة النور "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا" إذ أن الهدف الأكبر لإبليس وأتباعه وشياطين الإنس والجن أن تشيع الفاحشة وأولها الزنا التي هي بريد للوصول إلى الإلحاد والكفر. وسيقوم الذكاء الاصطناعي بهذا الدور.

ويحذر الشيخ من أن هدف الشياطين في المنصات والشاشات هو تدمير الفترة التدريبية الإيمانية للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك، وإذا لم تتم مواجهة هذا الأمر بذكاء أكبر فسيكون الوضع خطيرا على الأبناء، كما يحذر العوضي.

موعظة لقمان لابنه

ولمواجهة الهجمات الشيطانية، يشدد الداعية الإسلامي على ضرورة أن يغرس الآباء والأمهات في قلوب أبنائهم الإيمان القوي الذي تتكسر أمامه كل الشهوات، فهم يحتاجون إلى موعظة كموعظة لقمان لولده.

ويعرج الدكتور العوضي على مأساة غزة، ويعتب على بعض المسلمين تخليهم عن أهالي غزة والانشغال بملهيات الحياة، إذ "توحي بعض المظاهر بموت القلب" في حين يجعل الإيمان المسلم يقف طول الوقت مع إخوانه المسلمين.

وبخصوص استفادة المسلم من شهر رمضان المبارك، يوضح العوضي أن الهدف ليس كثرة ختمات القرآن الكريم، بل أن يتزود المؤمن بالقرآن "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته" كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ص. وينصح بأن تخصص ساعة كل يوم لتدبر القرآن، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بآية واحدة من سورة المائدة "إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم".

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كما ينصح ضيف البرنامج الوالدين بتخصيص ربع ساعة قبل الإفطار للدعاء رفقة أولادهم، حتى يساهموا في غرس الإيمان في قلوبهم.