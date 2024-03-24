نبيل العوضي يوصي متخصصي التربية باتباع منهجية لقمان الحكيم

أوصى الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي المتخصصين في مجال التربية الإسلامية باتباع منهجية لقمان الحكيم في وصيته لابنه التي بدأت بأعظم الواجبات وهو التوحيد، وانتهت بالأخلاق القويمة.

وتناول العوضي في الحلقة (2024/3/24) -وهي الثانية له من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان"- وصايا لقمان الذي آتاه الله -عز وجل- الحكمة لابنه وهو يعظه، ومنها الوصية بمراقبة الله والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحلي بالأخلاق الحميدة.