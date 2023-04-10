الشريعة والحياة في رمضان الشريعة والحياة في رمضان – الحكم والعبر في قصة يوسف عليه السلام

استضاف برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” (2023/4/10) عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي للحديث عن تفسير قصة يوسف وإخوته والعبر المستفادة منها.