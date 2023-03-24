من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان الشريعة والحياة- تزكية النفس في القرآن والسنة

خصصت حلقة (2023/3/24) من برنامج “الشريعة والحياة” موضوعها لمفهوم تزكية النفس في القرآن الكريم والسنة النبوية وعلاقتها بالاعتقاد والإيمان، واستضافت لمناقشة هذا الموضوع الدكتور عصام البشير.