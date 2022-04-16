الداعية يسري يوضح أسس الدعوة إلى الله في الإسلام وضوابطها

استضافت حلقة السبت (2022/4/16) من برنامج الشريعة والحياة في رمضان الداعية الإسلامي محمد يسري إبراهيم للحديث عن أصول الدعوة إلى الله وضوابطها في الإسلام.

وبهذا الصدد، قال يسري إن الدعوة إلى الله في حقيقتها هي دعوة إلى توحيده وتمجيده والدخول في السلم كافة، موضحا أن المقصود بها هو الدعوة إلى الإيمان بالله وما جاءت به رسله، وكذا الإيمان بكل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه.

وأضاف أن الدعوة تقتضي الالتزام بالوحي الإلهي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه ومرسليه الذين اختارهم سبحانه ليكونوا صفوة خلقه، لتكون بذلك الدعوة اصطفاء من الله عز وجل لبلاغ الرسالة وأداء كلمته.

وشدد على أن الإسلام دين الله الخالق الثابت، موضحا أن الدين الذي أنزله الله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاتم الذي ارتضاه الله سبحانه للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كما ذكر أن الإسلام الخاتم فيه الشريعة المهيمنة التي نسخت الشرائع السابقة، سواء شريعة نبي الله تعالى موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام، فالدعوة إلى الله كلمة نزلت في كل كتاب مقدس نزل من السماء.

وأشار إلى أن الدعوة إلى التوحيد يقابلها النهي عن الشرك، فهما دعوتان متقابلتان متلازمتان، فالدعوة إلى أن يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسله يقابلها النهي عن عبادة غير الله تعالى لقوله سبحانه: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

وأوضح أنه لا يصلح القول بأن الإسلام انتشر بالسيف، فالفتوحات العسكرية كان هدفها إزالة العقبات والحدود التي تمنع الناس من سماع رسالة الإسلام، وبعد ذلك يتم تخيير الناس بين الدخول إلى دين الله والبقاء على ما هم عليه من أديان وعقائد، إلى أن دخل الناس في دين الله أفواجا.