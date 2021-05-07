البث الحي
50:46

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

عداء خارجي ووهن داخلي.. المقرئ الإدريسي يشرح لماذا تراجع المشروع الحضاري الإسلامي

قال المفكر الإسلامي أبو زيد المقرئ الإدريسي إن الأفول الحضاري الإسلامي المؤسف بدأ مبكرا منذ فجر القرن السادس الهجري، مشيرا إلى أن وراء ذلك عدة عوامل داخلية وخارجية.
7/5/2021
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ما الحكمة من التدافع بين الحق والباطل؟.. الشيخ ولد الددو يجيبك

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الشريعة والحياة.. ما أوجه الإعجاز في القرآن ومناهج تفسيره؟

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بين الانفتاح والإسلاموفوبيا.. سالم الشيخي يشرح واقع المسلمين في الغرب

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ما الحكمة من التدافع بين الحق والباطل؟.. الشيخ ولد الددو يجيبك

50:18
(الجزيرة)

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50:10

فضل مراد: باب الاجتهاد مفتوح والحديث عن إغلاقه يضر بالفقه الإسلامي

48:58
(الجزيرة)

بين الانفتاح والإسلاموفوبيا.. سالم الشيخي يشرح واقع المسلمين في الغرب

50:48
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