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50:46
من برنامج:
الشريعة والحياة في رمضان
عداء خارجي ووهن داخلي.. المقرئ الإدريسي يشرح لماذا تراجع المشروع الحضاري الإسلامي
قال المفكر الإسلامي أبو زيد المقرئ الإدريسي إن الأفول الحضاري الإسلامي المؤسف بدأ مبكرا منذ فجر القرن السادس الهجري، مشيرا إلى أن وراء ذلك عدة عوامل داخلية وخارجية.
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7/5/2021
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