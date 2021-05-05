50:10

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان الشريعة والحياة.. ما أوجه الإعجاز في القرآن ومناهج تفسيره؟

تحدث أستاذ علوم القرآن وتفسيره أحمد حسن فرحات عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، والمناهج التي اتبعها العلماء في تفسير آياته، كما تحدث عن موضوع القسم والأمثلة في القرآن وأيضا ذكر الأسماء.

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