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من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان عبد الرزاق قسوم: للأنبياء خصائص محددة.. تعرف عليها

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم إن للأنبياء 3 مميزات خاصة، الأولى تتعلق بالإعداد النفسي، وهي صفات يتحلى بها الأنبياء، ومنها التسامح والاعتدال والتوازن.

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