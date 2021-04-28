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50:08
من برنامج:
الشريعة والحياة في رمضان
عبد الرزاق قسوم: للأنبياء خصائص محددة.. تعرف عليها
قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم إن للأنبياء 3 مميزات خاصة، الأولى تتعلق بالإعداد النفسي، وهي صفات يتحلى بها الأنبياء، ومنها التسامح والاعتدال والتوازن.
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28/4/2021
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