49:32

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان الوقت.. استغلاله وإدارته وكيف تعامل الإسلام معه؟

قال الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان إن الوقت أمر مهم في حياة الإنسان وخصوصا المسلم، وعليه أن يستغله بطريقة صحيحة تؤدي إلى إنتاج يفيده ويفيد الأمة من حوله.

اقرأ المزيد