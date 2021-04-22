البث الحي
50:30

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

المقرئ الإدريسي: خطاب القرآن عالمي ومشروع الإسلام للبشرية جمعاء

قال المفكر الإسلامي أبو زيد المقرئ الإدريسي إن خطاب القرآن خطاب عالمي، ومشروعه مشروع للبشرية جمعاء، مؤكدا أن هذه العالمية لا تقتصر فقط على مضمون الخطاب، بل هي ركن أصيل في بنيته.
22/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
الشريعة والحياة في رمضان
(الجزيرة)

محمد ولد الددو: ميز الله الإنسان بالعلم وميز الله العلماء بما يحملونه عن باقي البشر

49:46
(الجزيرة)

حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

49:00
(الجزيرة)

الريسوني: هذا ما جنته الأمة من تضييع فروض الكفاية

49:49
(الجزيرة)

إبراهيم الأنصاري: هكذا جعل الإسلام من الأسرة أساسا للمجتمع

49:40
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
الشريعة والحياة في رمضان
(الجزيرة)

محمد ولد الددو: ميز الله الإنسان بالعلم وميز الله العلماء بما يحملونه عن باقي البشر

49:46
(الجزيرة)

حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

49:00
(الجزيرة)

الريسوني: هذا ما جنته الأمة من تضييع فروض الكفاية

49:49
(الجزيرة)

إبراهيم الأنصاري: هكذا جعل الإسلام من الأسرة أساسا للمجتمع

49:40
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

رضوخ أم انسحاب أم تصعيد؟.. ماذا ستفعل مصر والسودان في ظل إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة؟

(الجزيرة)

صاروخ قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.. الدوافع والملابسات والدلالات

(الجزيرة)

تفاعلات واسعة مع إغلاق فيسبوك حسابات تابعة للاستخبارات الفلسطينية.. ما القصة؟

(الجزيرة)

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

7 أعراض تشير إلى أنك قد أصبت بكورونا دون أن تعرف

غادروا بريطانيا قبل 54 يوما ولم يصلوا وطنهم.. القصة الكاملة لمحنة 28 جزائريا

فرنسا والجزائر ترفضان تحمل المسؤولية عن إهمال العالقين في مطار شارل ديغول (مواقع التواصل)

خدعة تاريخ الصلاحية.. هل تدفعنا الشركات للتخلُّص من طعامنا قبل أن يفسد؟

صاروخ موجه بمحرك نشط.. محافل إسرائيل تكشف حقيقة الانفجار الذي شهدته منطقة ديمونة

الأوساط الإسرائيلية تتساءل عن الثغرات التي كشف عنها الهجوم (الفرنسية)