50:30

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان المقرئ الإدريسي: خطاب القرآن عالمي ومشروع الإسلام للبشرية جمعاء

قال المفكر الإسلامي أبو زيد المقرئ الإدريسي إن خطاب القرآن خطاب عالمي، ومشروعه مشروع للبشرية جمعاء، مؤكدا أن هذه العالمية لا تقتصر فقط على مضمون الخطاب، بل هي ركن أصيل في بنيته.

اقرأ المزيد