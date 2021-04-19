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من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان الريسوني: هذا ما جنته الأمة من تضييع فروض الكفاية

دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور أحمد الريسوني العلماء إلى بيان أهمية فروض الكفايات وفضلها عند الله وأهميتها في نهضة الأمة وقوتها، مؤكدا أن احتكار الدول لهذه الفروض قد يضيعها.

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