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48:25

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان

نور الدين الخادمي: المسلمون غفلوا عن تدبر القرآن ورمضان فرصتهم لذلك

حثّ أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الشريعة في جامعة قطر، نور الدين الخادمي، المسلمين على تدبر آيات القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بتلاوته فقط، وخصوصا في شهر رمضان شهر القرآن.
15/4/2021
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49:23
(الجزيرة)

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50:17
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A view of the Natanz uranium enrichment facility 250 km (155 miles) south of the Iranian capital Tehran, in this Maxar Technologies satellite image taken last week and obtained by Reuters on April 12, 2021. Satellite image ©2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. (رويترز)

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