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من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان نور الدين الخادمي: المسلمون غفلوا عن تدبر القرآن ورمضان فرصتهم لذلك

حثّ أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الشريعة في جامعة قطر، نور الدين الخادمي، المسلمين على تدبر آيات القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بتلاوته فقط، وخصوصا في شهر رمضان شهر القرآن.

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