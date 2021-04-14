49:27

من برنامج: الشريعة والحياة في رمضان عبد الرشيد صوفي: فضّل الله رمضان على سائر الشهور بنزول القرآن

قال المتخصص في علم قراءات القرآن الشيخ عبد الرشيد صوفي إن الله فضل الأشياء على بعضها وفضل أياما على أخرى، ومنها أيام شهر رمضان الذي فضله على سائر الشهور بسبب نزول القرآن فيه، وتحديدا بليلة القدر.

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