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49:23
من برنامج:
الشريعة والحياة في رمضان
محمد النابلسي: الابتلاء مفهوم محايد وعلى المسلم العمل للنجاح فيه
قال الدكتور محمد راتب النابلسي إن غاية وجود المسلم في الدنيا هي الابتلاء، وعلى المسلم العمل على النجاح فيه لا الاستسلام له، وفقا للآية الكريمة “ليبلوكم أيكم أحسن عملا”.
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13/4/2021
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