أحمد الريسوني: الدعاء المستجاب هو المصاحب للعمل

استضافت حلقة (2020/5/16) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني، للحديث عن الدعاء وأهميته وكيفيته في شهر رمضان ومع انتشار وباء كورونا.

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني إن الدعاء مهم في رمضان وفي زمن وباء كورونا، وفي كلتا الحالتين يجب الإكثار منه والخشوع فيه، ورمضان هو شهر الخيرات، وآيات الدعاء جاءت كما في القرآن ضمن الآيات التي تتحدث عن هذا الشهر وتبين أحكامه.

وأضاف الريسوني في تصريحات لحلقة (2020/5/16) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" أن آية فرض الصيام أتت بعدها آية "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان"، وهذه الآية بخلاف الآيات التي تأتي بعد سؤال دائما تأتي بقل، إلا الدعاء فكان الجواب مباشرا بأن الله قريب.

وتابع أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة الدعاء، حيث قال بعضهم: هل الله قريب لنناجيه أم بعيد لنناديه؟ فكان الجواب في الآية المذكورة سلفا بأن الله قريب، وقد ذكر الله في القرآن "ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين"، لذا يجب أن يكون الدعاء بصوت خافت، كما أن من صفات المعتدين هم من يدعون دون عمل.

وأكد أن الدعاء يجب أن يكون بعقلانية وبصوت معتدل، وألا يدعو بما أخبر الله أنه لن يكون مثل أن يدخل الناس جميعهم الجنة، أو يسلم جميع الناس، ومن آداب الدعاء أن يكون في القلب أو يصل إلى مسامع الداعي أو من حوله دون رفع للصوت أو صراخ، والدعاء المستجاب هو المصاحب للعمل.

وأضاف الريسوني أنه عند نفاد الحيل وقيام الإنسان بما يستطيع يتبقى الدعاء هو الباب الوحيد للنجاة منه كما يحدث الآن مع وباء كورونا وعجز البشرية عن إيجاد لقاح له، ولكن لا يكفي أن ندعو، بل يجب أن يترافق الدعاء مع العمل على إيجاد لقاح لهذا الفيروس، ويجب أن ندعو أن يعجل الله برفع هذا الوباء عنا، وأن تكون عاقبته خيرا.

الكليات الخمس

وبشأن الكليات الخمس والتغيير في ترتيبها حسب الوضع الذي تعيشه الأمة، أكد الريسوني أن الأمام الغزالي هو من نقحها ورتبها مع وجود خلاف حول ترتيبها، والكليات الخمس هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وهناك من جاء بترتيب بسيط مغاير لا يؤدي لخلاف.

وأضاف أنه يمكن تركيز هذه الكليات حول حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ المال، ولا يوجد داع لتغيير هذا الترتيب بسبب كورونا، لأن صلاة الجماعة تعتبر مكملا لما هو ضروري وهي الصلاة نفسها، ولا تعطل الصلاة بمرض ولا قتال ولا سلم ولا حرب، وهي واجبة على كل مسلم، وصلاة الجماعة ليست بمستوى الضرورة.

وتابع أن حفظ النفس من الضروريات وليس مكملا مثل صلاة الجماعة، والأوبئة قد أهلكت أمما من قبلنا، لذا يجب حفظ النفس قبل ترك شيء تكميلي مثل صلاة الجماعة، لذا لا يوجد تقديم حفظ النفس على حفظ الدين، لأن حفظ النفس ضرورة يقدم على أمر تكميلي.