الداعية رفوش للجزيرة: كورونا أعطى للناس دروسا كثيرة يجب الاستفادة منها

قال الداعية الإسلامي عادل رفوش في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/12) إن جائحة كورونا أعطت الناس دروسا في أمور كثيرة، من أهمها أن البشرية أيقنت ضعفها ومحدودية قدراتها.

قال الداعية الإسلامي عادل رفوش إن كورونا أعطى الناس دروسا في أمور كثيرة، من أهمها أن البشرية أيقنت ضعفها ومحدودية قدراتها، وأنها مهما بلغت من العظمة والتمكن فإنها تبقى ضعيفة، مستشهدا بقوله عز وجل "وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب".

وأضاف رفوش في تصريحاته لبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" (2020/5/12) أن هذه النازلة نبهت الناس إلى أمور كانوا يغفلون عنها بحكم العادات، مشيرا إلى أن سنة الابتلاء من حكم الله في الدنيا ولا علاقة لها بسخط أو رضا من الله عز وجل، مستشهدا بقوله الله تعالى "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا".

كما أشار إلى أنه في حال وقوع الابتلاء يجب التفكر واتخاذ الأمر فرصة لمراجعة الأمور وتدبر الأحوال، فالناس كانوا في غفلة عن كثير من النعم التي منحها الله تعالى، وكثيرون صاروا في غفلة معرضين، ولذلك داعي الشدة يوقظ الناس من غفلتهم، ويكون ذلك خيرا لهم إن أرجعهم إلى الصراط المستقيم.

وأشار إلى أن الغفلة أمر وارد لأن العبد يبقى ناقصا، ولا بد من التقصير والتفريط، ولكنها لا تستمكن من المؤمن ولا يدعها تأخذ من حياته، مستشهدا بقوله تعالى "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا".

وقال إنه من واجب الإنسان التذكر ثم التصبر، ومن جملة ما يتبصر به أنه يصبر ويشكر نعم الله عليه، موضحا أن هناك من لا يدرك قيمة النعمة حتى لا تزول، وهناك من يعلم بوجودها ولكنه ينسى المنعم بها وربما نسبها إلى نفسه، ومنهم من يذكر النعم غير أنه لا يشكر رب العالمين عليها، ولذلك وجب شكر الله وحمده على النعم حتى لا يبتلى الإنسان بزوالها.