هل تصبح القدس بلا مسيحيين؟

لم تكتف إسرائيل باستهداف مكون واحد فحسب في القدس المحتلة، بل منذ عام 1967 وضعت نصب عينيها جميع الفلسطينيين الضاربين في جذور هذه المدينة، وجعلتهم عرضة للاجتثاث ومحاولات الطرد والتهجير.

ضيقت سلطات الاحتلال على المسيحيين بعرقلة الاحتفال بالأعياد والاعتداء على على كنائسهم ومحاولة التدخل في إدارتها.

وقد تعرّض المسيحيون مثل غيرهم للتهميش الاقتصادي والاستهداف المتكرر، الأمر الذي دفعهم إلى الهجرة خارج فلسطين.

ويعزو مراقبون استهداف الاحتلال مسيحيي القدس إلى أسباب عدة، يأتي في مقدمتها تفريغ المدينة من هويتها الأصلية والسعي لتهويدها، فالمسيحيون هم جزء أصيل من النسيج الاجتماعي في المدينة.

ومن خلال القضاء عليهم يحاول الاحتلال أن ينهي جزءا أساسيا من الهوية العربية للمدينة، وبالتالي يرسخ الرواية والسردية التي يروجها، والتي تزعم أن القدس "مدينة يهودية".