أزمة تقاسم المياه تخلف توترا هنديا باكستانيا غير مسبوق

أُبرمت معاهدة مياه نهر السند عام 1960 بين الهند وباكستان بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية للأنهار المشتركة بين البلدين.

ومنحت المعاهدة باكستان حق استغلال 3 أنهر غربية، ومنحت الهند حق الاستفادة من 3 أنهر شرقية.

لكن الاتفاقية شهدت انتكاسة كبيرة عام 2025 حين علقت الهند العمل بها عقب تصاعد التوترات السياسية والأمنية مع باكستان.

وردّت باكستان بالتحذير من أن أي محاولة لوقف تدفق المياه من الهند التي تقع أعلى النهر "ستعتبر بمثابة عمل حربي، وسوف ترد بكل قوة عبر كامل نطاق قوتها الوطنية"، مما ينذر بإشعال فتيل حرب جديدة بين الجارتين النوويتين.